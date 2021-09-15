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بايرن ميونيخ يهزم برشلونة في معقله "كامب نو" بثلاثية

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بايرن ميونيخ يهزم برشلونة في معقله "كامب نو" بثلاثية بايرن ميونيخ يهزم برشلونة في معقله "كامب نو" بثلاثية
تشيلسي يستهل الدفاع عن لقبه بفوز ثمين

بايرن ميونيخ يهزم برشلونة في معقله

أسقط بايرن ميونخ مضيفه برشلونة في عقر داره (3-0) في المباراة التي جمعتهما ،أمس الثلاثاء، على ملعب "كامب نو"، في مستهل مشوارهما ضمن دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لحساب منافسات المجموعة الخامسة.

وافتتح النجم الألماني توماس مولر التسجيل للبافاري في الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول، قبل أن يسجل زميله المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدفين متتاليين في الدقيقتين (56 و85) من زمن اللقاء.

وأصبح بايرن ميونخ أول فريق يفوز على برشلونة ثلاث مرات متتالية في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

في الجانب الآخر استهل تشيلسي حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا، بفوز صعب على ضيفه زينيت سان بطرسبرج 1-0 مساء أمس الثلاثاء، في افتتاح منافسات المجوعة السادسة.

وحسم تشيلسي المباراة بهدف وحيد سجله روميلو لوكاكو في الدقيقة 69 ليحصد أول ثلاث نقاط له في المجموعة السادسة التي شهدت اليوم أيضاً فوز يوفنتوس الايطالي على مضيفه مالمو السويدي 3 - صفر.

وعلى ملعب "مالمو ستاديون"، حسم يوفنتوس المباراة لصالحه بثلاثة أهداف نظيفة في الشوط الأول سجلها أليكس ساندرو وباولو ديبالا وألفارو موراتا، وجاء هدف ديبالا من ضربة جزاء.

وتعادل إشبيلية الإسباني مع ضيفه سالزبورغ النمساوي 1-1 على ملعب "رامون سانشيس بيخوان" أمس الثلاثاء، في مباراة شهدت 4 ركلات جزاء وحالة طرد في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويعد احتساب 4 ركلات جزاء في 45 دقيقة رقماً قياسياً في دوري الأبطال الأوروبي منذ موسم 2003-2004 بحسب "أوبتا" للإحصاءات، منها 3 للضيف، خرج إشبيلية بأعجوبة متعادلاً من الشوط الأوّل، فيما تأسف سالزبورغ على إهداره للعديد من الفرص وركلات الجزاء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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