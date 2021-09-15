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البحرين تترأس اجتماع لجنة الصياغة تحضيراً للدورة الـ 149 للمجلس الوزاري الخليجي

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البحرين تترأس اجتماع لجنة الصياغة تحضيراً للدورة الـ 149 للمجلس الوزاري الخليجي البحرين تترأس اجتماع لجنة الصياغة تحضيراً للدورة الـ 149 للمجلس الوزاري الخليجي
ناقشت بنوداً مدرجة بجدول الأعمال التي من شأنها الإسهام في تعزيز العمل المشترك

البحرين تترأس اجتماع لجنة الصياغة تحضيراً للدورة الـ 149 للمجلس الوزاري الخليجي

ترأس وكيل وزارة الخارجية البحرينية للشؤون السياسية الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة اجتماع لجنة الصياغة على مستوى كبار المسؤولين في وزارات خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبدالعزيز بن حمد العويشق، وذلك للتحضير والإعداد للدورة الـ 149 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون المقرر عقدها يوم الخميس المقبل بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في مدينة الرياض، برئاسة وزير الخارجية بمملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري.


وناقشت اللجنة البنود المدرجة على جدول الأعمال كافة، الذي سيعرض على اجتماع وزراء خارجية دول المجلس، التي من شأنها الإسهام في تعزيز العمل الخليجي المشترك في إطار المستجدات والتطورات الجارية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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