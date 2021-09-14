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"الحبيب": إدمان الأفلام الإباحية يؤدي إلى الاكتئاب.. وهذه طرق التعافي

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"الحبيب": إدمان الأفلام الإباحية يؤدي إلى الاكتئاب.. وهذه طرق التعافي "الحبيب": إدمان الأفلام الإباحية يؤدي إلى الاكتئاب.. وهذه طرق التعافي
حذر من أضرار الاعتياد عليها بشأن الصحة النفسية وعلاقة الزوج بزوجته

كشف الدكتور طارق الحبيب بروفيسور واستشاري الطب النفسي الأمين العام لاتحاد الأطباء النفسيين العرب، دوافع وسبب إدمان الأفلام الإباحية والتعلق بها ومنها سهولة الوصول إليها في الزمان والمكان، ونقل مشاهدها إلى عالم من الخيال وحرية اختيار الشريك ما يصعب لاحقًا إشباع العين من الزوجة.

وأفاد استشاري الطب النفسي بأن الإنسان يصل إلى إدمانها عندما تصبح مركز ومحور حياته، مثلاً يشاهدها إذا ذهب إلى العمل وقبل النوم وفي السيارة ويقدمها على المناسبات الاجتماعية وعلى العلاقة الطبيعية مع زوجته.

وأوضح البروفيسور الحبيب في تصريحات إلى برنامج "يا هلا"، على قناة روتانا خليجية، أن إدمان الأفلام الإباحية يؤدي إلى الاكتئاب، وشرح في هذا الصدد طرق التعافي من هذا الإدمان، من خلال إيجاد وسائل متع أخرى؛ مثل مشاهدة المباريات الكروية، لافتًا إلى أهمية تحويل المشاعر السلبية إلى مشروعات إيجابية في إدارة الانتكاسة والفشل في معالجة هذا الإدمان بالدعم والتحفيز.

وحذر البروفيسور طارق الحبيب من أضرار إدمان الأفلام الإباحية على الصحة النفسية وعلاقة الزوج بزوجته، كما حذر خلال حديثه من أخطر مراحل إدمان مشاهدة الأفلام الإباحية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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