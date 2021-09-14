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محافظ مطروح يتابع خطة تطعيم جميع العاملين بالمصالح والمديريات بلقاح كورونا

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محافظ مطروح يتابع خطة تطعيم جميع العاملين بالمصالح والمديريات بلقاح كورونا محافظ مطروح يتابع خطة تطعيم جميع العاملين بالمصالح والمديريات بلقاح كورونا

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تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، خطة المحافظة لتطعيم جميع العاملين بالمصالح والمديريات الخدمية والحكومية عن طريق الفرق الطبية المتنقلة والثابتة التابعة لمديرية الصحة بالمحافظة في إطار خطة الدولة للتوسع فى تطعيم جميع العاملين بها ضد المستجد.

وناشد محافظ مطروح جميع المواطنين والعاملين بكافة المصالح والمديريات الحكومية بسرعة التسجيل وأخذ اللقاح لسرعة الانتهاء من تطعيم جميع العاملين حرصا على سلامة الجميع ، مشيداً بمديرية الإسكان بمطروح، والتي انتهت من تطعيم جميع العاملين وتلقى اللقاح بنسبة 100%.

المصرى اليوم

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