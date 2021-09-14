الأهلي و طلائع الجيش في السوبر المصري .. غربال مصطفى الجزائري يدير اللقاء

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وقالت صيحفة الشروق الجزائرية، أن مباراة السوبر المصري بين الأهلي المصري وطلائع الجيش سيديره طاقم تحكيم جزائري وهم غربال مصطفى بمساعدة الثنائي عبدالحق اتشعلي،وعباس أكرم زرهوني، والياس بوكواسة كحكم رابع،في حين سيتكفل الثنائي عبيد شارف وبن براهم لحلو بتقنية الفيديو.

وتم اختيار طاقم تحكيم دولي جزائري لهذه المباراة في اطار اتفاقية بين الاتحاد الجزائري والمصري كرة القدم والتي تنص على تبادل الحكام والخبرات بين البلدين،و من المنتظر أن يتم مستقبلا دعوة حكام مصريين لأدارة لقاءات في البطولة الجزائرية.