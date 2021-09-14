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آبل تعلن عن آيباد ميني جديد بمواصفات خيالية وألوان مختلفة

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آبل تعلن عن آيباد ميني جديد بمواصفات خيالية وألوان مختلفة آبل تعلن عن آيباد ميني جديد بمواصفات خيالية وألوان مختلفة

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كشفت شركة آبل عن هاتفها الجديد آي فون 13 والقادم بنوتش أصغر و5 ألوان وكاميرات جديدة.

كما أعلنت آبل تعلن عن آيباد ميني جديد بمواصفات وألوان مختلفة الجهاز بحجم 8.3 إنش شاشة ريتينا دعم قلم آبل الثاني، دعم لبصمة الأصبع، وصلة USB-C
دعم 5G، كاميرة خلفية بحجم 12 ميغابكسل، وأمامية بحجم 12 ميغابكسل بزاوية واسعة.

يأتي الجهاز الصغير الجديد بزر بصمة الإصبع مضمنة داخل زر التشغيل، كما أن الشاشة تأتي بقوة سطوع 500 نقطة ضوئية، وميزة العرض اللوني الواسع TrueTone والذي يقوم بتهيئة إضاءة الشاشة لتلائم الإضاءة المحيطة بالمستخدم.

ويقدم «آيباد ميني 2021» قدرة أفضل 40% على معالجة البيانات، و80% أفضل من حيث التعامل مع الرسوميات مقارنة بالجيل الماضي، وسيدعم تشغيل إصدار iPadOS 15 القادم، وكذلك يحمل مخرج USB-C ويدعم تشغيل الجيل الخامس من خدمات المحمول.

يأتي الجيل الجديد بكاميرا خلفية 12 ميجابكسل، وتقنية Focus Pixels، بالإضافة إلى فتحة عدسة واسعة f/1.8، كما أنها ستقدم مجموعة مميزة من مزايا الواقع المعزز للمستخدمين، إضافة إلى كاميرا 12 ميجابكسل أمامية بزاوية واسعة، وميزة Center Stage Support مثل الجيل الجديد من آيباد 2021.

يأتي الجيل الجديد من آيباد ميني في 5 ألوان وهي الأحمر والأسود والأبيض والبنفسجي والبني، وسعره يبدأ من 499 دولار.

انطلقت في ولاية كاليفورنيا الأميركية، فعاليات حفل شركة أبل السنوي California Streaming، لإطلاق عدد من منتجاتها الجديدة والتي تأتي في مقدمتها عائلة هواتف «آيفون 13».

وتم تسجيل الحفل، الذي يبث عبر الإنترنت، في مسرح ستيف جوبز بمقر شركة أبل العملاق «أبل بارك».

بدأ تيم كوك، مدير أبل التتنفيذي، المؤتمر بالحديث عن أهمية أجهزة آيباد ومدى انتشارها على مستوى العالم، وأكد أن عدد التطبيقات المتاحة متوافقة مع أجهزة أبل اللوحية يتخطى المليون تطبيق.

ثم أعلن إطلاق أولى أجهزة آيباد الجديدة، وهو «آيباد 2021»، والذي يحمل معالج A13 Bionic والذي يقدم مستوى جديد من تعلم الآلة، وكذلك يجعل الجيل الجديد أسرع 20% من إصداره السابق، وأسرع 3 مرات أجهزة كروم بوك الخاصة بجوجل، وكذلك أسرع من أجهزة التابلت العاملة بنظام أندرويد بمعدل 6 مرات.

الجيل الجديد من «آيباد 2021» يأتي بكاميرا أمامية تصل درجة دقتها إلى 12 ميجابكسل وزاوية تصوير واسعة للغاية 122 درجة.

كما تأتي كاميرا السيلفي في «آيباد 2021»، بمعالج A13 Bionic، كما يمكن توسيع زاوية تصويرها لتستوعب كافة الأشخاص في المشهد المصور.

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