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إسلام طه بعد نجاح فيلم «الثانوية العامة» على «فيسبوك»: يدفعني لتقديم المزيد

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إسلام طه بعد نجاح فيلم «الثانوية العامة» على «فيسبوك»: يدفعني لتقديم المزيد إسلام طه بعد نجاح فيلم «الثانوية العامة» على «فيسبوك»: يدفعني لتقديم المزيد

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عبر الفنان الشاب إسلام طه عن سعادته بتحقيق فيلمه القصير «الثانوية العامة»، مشاهدات على موقع «فيس بوك» اقتربت من 2 مليون مشاهدة.

وقال طه: «لم أكن أتوقع انتشار الفيلم بهذا الشكل بين الجمهور، وأشعر بسعادة بالغة بتحقيقه تلك المشاهدات، وذلك دفعني لتقديم المزيد من نوعية تلك الأفلام».

وشارك طه بالفيلم القصير، مع الفنان أسامة عبدالله، وحقق نجاحًا كبيرًا، بمجرد طرحه على موقع «فيسبوك».

فيلم «الثانوية العامة» تدور أحداثه حول طالب في الثانوية العامة، لم يستطع تحقيق النتيجة التي حلم بها والده.

ويكشف الفيلم عن تلك التفاصيل التي يتعرض لها أي طالب في هذه المرحلة، خاصة أنها إحدى المراحل الصعبة على المستوى الحياتي والتي تساعد على تحديد مصير أي شخص في الثانوية العامة.

المصرى اليوم

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