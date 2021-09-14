تشارلي شابلن المصري: أقدم هذه الشخصية العالمية بشكل ارتجالي في الشارع

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قال الفنان أحمد الشاذلي، تشارلي تشابلن النسخة المصرية، إنه يقدم حلقان تشارلي شابلن بشكل ارتجالي عندما ينزل إلى الشارع، معقبًا: «بلاقي الناس مبسوطة باللي أنا بقدمه، وهذا يسعدني كثيرًا».



وتابع «الشاذلي»، خلال حواره مع الإعلاميين بدرية طلبة وعامر طاهر وهند رضا، ببرنامج «الستات عايزة إيه»، المذاع على فضائية «mix»، مساء الاثنين، أن جسد شخصية تشارلي شابلن في منطقة الأهرامات، خاصة وأنه يريد أن يكون واجهة جديدة للسياحة من خلال شخصية محبوبة من كل العالم.

وأضاف: «تشارلي شابلن العالم كله حبه، فأنا عايز أتحدث عن الأماكن الحلوة في كافة الأماكن السياحية المصرية، وتقديمها بشكل جيد».