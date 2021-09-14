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مسؤول أممي: حققت نموا إيجابيا بسبب تبنيها إصلاحات اقتصادية جريئة

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مسؤول أممي: مصر حققت نموا إيجابيا بسبب تبنيها إصلاحات اقتصادية جريئة مسؤول أممي: حققت نموا إيجابيا بسبب تبنيها إصلاحات اقتصادية جريئة

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هنأ آخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على ما حققته من إنجازات كبيرة في مجالات التنمية الرئيسية.

جاء ذلك في رسالة مسجلة حرص على المشاركة بها في إطلاق تقرير التنمية البشرية 2021، والذى شهده الرئيس عبدالفتاح الثلاثاء.

وقال مدير البرنامج: يأتي التقرير في منعطف مهم إذ يواجه مجتمعنا الدولي في جميع أنحاء العالم تحديات كعظيمة جراء جائحة كوفيد-19 التي ارتفعت بسببها معدلات الفقر وزادت أوجه عدم المساواة ما أدى إلى تراجع التنمية البشرية عالميا لأول مرة منذ عام 1990.

وأضاف: «هذه الحقائق القاسية تواجهها مصر مثلها مثل بقية العالم. ولكن يجدر بالذكر أن مصر نجحت رغم تلك الظروف في الحفاظ على نمو اقتصادي إيجابي بسبب تبنيها لإصلاحات اقتصادية جريئة».

المصرى اليوم

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