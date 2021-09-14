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اليوم ..الحكم على 9متهمين تسببوا فى وفاة 25مواطنا ب"انهيار عقار جسر السويس"

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اليوم ..الحكم على 9متهمين تسببوا فى وفاة 25مواطنا ب"انهيار عقار جسر السويس" اليوم ..الحكم على 9متهمين تسببوا فى وفاة 25مواطنا ب"انهيار عقار جسر السويس"

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تصدر محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء ، الحكم على 9 متهمين في واقعة انهيار عقار جسر السويس، والذي أسفر عن وفاة 25 شخصًا وإصابة آخرين من قاطني العقارات.

وكشفت التحقيقات والتحريات وفاة 25 شخصًا من سكان وقاطني العقار، بينهم 9 مستأجرين سودانيين، وإصابة 24 آخرين.

وقالت النيابة، في بيان لها: «تلقينا إخطارًا من إدارة الحماية المدنية بالقاهرة السبت الماضي، بانهيار عقارٍ بدائرة قسم شرطة السلام أول، ما أسفر عن وفاة وإصابة عددٍ من قاطنيه وتواجدهم أسفل أنقاضه، فانتقلتْ النيابة لمعاينته وتبينتْ عمليات بحث إدارة الحماية المدنية عن المصابين والجثامين وإسعافهم، وآثار هدم بالعقار وتلفيات بسيارتين في محيطه».

المصرى اليوم

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