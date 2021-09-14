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أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على تعزيز العلاقات الاستثمارية بين مصر ودولة الامارات العربية المتحدة وزيادة تواجد الشركات الاماراتية بالسوق المصري للاستفادة من مزايا وحوافز الاستثمار واتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية والتي تتيح النفاذ الحر للمنتجات المصرية لعدد كبير من الاسواق العالمية.

وقالت إن العلاقات المصرية الإماراتية تعد نموذجًا يحتذى به في العلاقات العربية- العربية، من حيث قوتها ومتانتها وقيامها على أُسس راسخة من التقدير والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وكذا استقرارها ونموها المستمر، بالإضافة إلى ديناميكية هذه العلاقة والتواصل المستمر بين قيادتي وكبار المسئولين بالبلدين، مشيرة إلى الزيارات المتبادلة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى، وذلك فى الفترة من 2014 حتى 2021 تعكس عمق واستثنائية العلاقات المصرية الإماراتية.

جاء ذلك خلال سلسلة اللقاءات التي عقدتها الوزيرة مع عدد من كبريات الشركات الاماراتية الراغبة في الاستثمار في مصر والتي تضمنت مجموعة المادن الاماراتية وشركة نون للتجارة الالكترونية وقد شارك في اللقاءات المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي والوزير مفوض تجارى اشرف حمدي رئيس المكتب التجاري المصري بدبي .

وقد استهلت الوزيرة سلسلة اللقاءات بعقد اجتماع مع غانم المزروعي رئيس مجلس إدارة مجموعة المادن الإماراتية استعرضا خلالها عدد من المشروعات الإستثمارية التى تعتزم الشركة تنفيذها فى السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة.

وأوضحت جامع إن الحكومة المصرية قطعت خلال السنوات القليلة الماضية شوطاً كبيراً في تهيئة بيئة الأعمال وإقامة المشروعات بهدف جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية للسوق المصري ، لافتةً إلى أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على تحقيق نجاحات ومعدلات نمو مستمرة أشادت بها العديد من المؤسسات الاقتصادية العالمية حتى في أصعب الظروف التي مر بها العالم خلال العام الماضي من جراء انتشار فيروس كورونا.

وأشارت الى أن الوزارة حريصة على تعزيز قدرة مصر على التوسع فى إنشاء محطات الطاقة الشمسية الصغيرة واستكمال انجازات الدولة فى مجال إنشاء محطات الطاقة الشمسية العملاقة، حيث تتجه الحكومة المصرية حالياً نحو نشر نظم الطاقة الشمسية بهدف جعل مصر أكثر استدامة واعتماداً على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وذلك في إطار استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، لافتة إلى أن الدولة المصرية تتبنى العديد من مشروعات الطاقة تتضمن طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وأضافت جامع أن مجموعة المادن العالمية المتخصصة فى مجال تصنيع الطاقة الشمسية تتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى إنشاء عدد من المشروعات فى السوق المصرى تتضمن تدشين مشروع للطاقة الشمسية بأحدث التكنولوجيات العالمية المطبقة عالميا فى هذا الصدد، كما تعتزم ايضا انشاء تحالف مع شركات المانية وسويسرية للاستثمار في مصر في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ، مشيرة إلى أن الشركة تدرس أيضاً انشاء مصنع لانتاج زجاج ألواح الطاقة الشمسية خاصة وأنها من أكبر مصنعي الزجاج فى العالم.