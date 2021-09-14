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"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيرًا عالي الخطورة في متصفح Chrome

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"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيرًا عالي الخطورة في متصفح Chrome "الأمن السيبراني" يُصدر تحذيرًا عالي الخطورة في متصفح Chrome
يسمح للمهاجم باستغلال ثغرة وتجاوز سعة التخزين للذاكرة المؤقتة

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيرًا أمنيًّا عالي الخطورة في متصفح Google Chrome، بعد تحديث لمعالجة عدة ثغرات بالمتصفح لأنظمة Linux – Mac- Windows.

وقال المركز في تغريدة على حسابه بتويتر: إن التحديث قد يسمح للمهاجم باستغلال الثغرة، وتجاوز سعة التخزين للذاكرة المؤقتة، والقيام بتعديلات غير مصرح بها.

وأوصى المركز بتحديث المتصفح عبر الرابط: https://chromereleases.googleblog.com/2021/09/stable-channel-update-for-desktop.html

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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