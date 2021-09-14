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يشهد إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في 2021 (بث مباشر)

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السيسي يشهد إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر 2021 (بث مباشر) يشهد إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في 2021 (بث مباشر)

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شهد الرئيس عبدالفتاح ، صباح اليوم، فعاليات إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في للعام الحالي ٢٠٢١.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم إلى العاصمة الإدارية الجديدة لحضور فعاليات إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي ٢٠٢١.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن تقرير التنمية البشرية يعكس ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر، كما يتناول بالشرح البيانات الدقيقة والمفصلة لتلك الجهود والانجازات خلال السنوات الماضية الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر.

المصرى اليوم

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