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نحن في الصفري.. "الحصيني" محذّراً: خفّضوا مؤشر التكييف خاصة في غرف الأطفال

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نحن في الصفري.. "الحصيني" محذّراً: خفّضوا مؤشر التكييف خاصة في غرف الأطفال نحن في الصفري.. "الحصيني" محذّراً: خفّضوا مؤشر التكييف خاصة في غرف الأطفال
توقّع حالة أمطار من خفيفة لمتوسطة على جازان ومرتفعات عسير والباحة والربع الخالي

نحن في الصفري..

حذّر الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ من التكييف؛ مطالباً بتخفيض درجته.

وقال عبر حسابه في تويتر: نحن في الصفري خفّضوا مؤشر التكييف واحذروا منه، خاصة غرف الأطفال؛ قد يؤذيهم ويسبّب لهم أمراض الروماتيزم والتهابات الصدر.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: الهدف من التكييف هو تلطيف أجواء الغرف وليس تجميدها.

وتابع: متوقع اليوم الثلاثاء 1443/2/7هـ -إن شاء الله- أمطار من خفيفة لمتوسطة على جازان ومرتفعات عسير والباحة والربع الخالي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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