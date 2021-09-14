تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل يطلقان «عطر فرنسي» بتوقيعهما في عيد الحب

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قرر النجم تامر حسنى وزوجته بسمة بوسيل، إطلاق عطر يحمل توقيعهما، وتعاقدا معا على أول إنتاج مشترك بينهما في عالم العطور الفرنسية.

ومن المقرر أن يتجه تامر وبسمة إلى فرنسا الأسبوع المقبل، لعقد اجتماع خاص مع الشركة المنفذة والإتفاق على مواعيد طرح أول إصدارهما، وتفاصيل الحمله الإعلانية والدعائية العالمية المقرر أن تغزو الوطن العربي في الفتره المقبلة.

و من المقرر أن يستقر تامر حسنى وزوجته بسمة بوسيل، على عيد الحب المقبل لطرح أول انتاج خاص بهما للجمهور.

كانت بسمة بوسيل احتفلت مؤخرا بعيد ميلاد زوجها تامر حسنى في الساحل الشمالى أثناء احياءه حفلا ضخما، وصعدت بسمة على المسرح ومعها تورتة كبيرة للاحتفال بعيد ميلاده، وطلب منها تامر حسنى أن تغنى له، وشدت له أغنيته الشهيرة «كل سنة وأنت طيب»، وسط تصفيق حار وسط احتفاء واحتفال الجمهور بهما.