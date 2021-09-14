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أحمد سامي: هناك فوضى في اللاعبين بالدوري المصري

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أحمد سامي: هناك فوضى في أسعار اللاعبين بالدوري المصري أحمد سامي: هناك فوضى في اللاعبين بالدوري المصري

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يرى أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، أن الدوري المصري يشهد فوضى في اللاعبين خلال الفترة الجارية.

وقال أحمد سامي، في تصريحات تلفزيونية :«هناك فوضى في اللاعبين في الفترة الحالية، سيكون هناك مشكلة كبرى تواجه معظم الفرق بسبب هذه الأسعار»، مضيفًا: «لاعبو الدوري المصري لا يستحقون الحصول على تلك المبالغ أو نصفها».

وأضاف: «الأندية ساعدت اللاعبين في الحصول على تلك المبالغ بتنفيذ طلباتهم»، مضيفًا :«سموحة لم ينجرف لتلك الأسعار، هدفنا التعاقد مع لاعبين لديهم طموح».

وأشار: «سموحه استطاع ضم الكثير من اللاعبين سواء إعارة أو نهائي من أجل المنافسة في الموسم القادم والتواجد ضمن المربع الذهبي»، موضحًا :«حاولنا هذا الموسم تقليل الإعارات، وهذا بالاتفاق مع المهندس محمد فرج عامر، رئيس النادي».

المصرى اليوم

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