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يرى أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، أن الدوري المصري يشهد فوضى في اسعار اللاعبين خلال الفترة الجارية.

وقال أحمد سامي، في تصريحات تلفزيونية :«هناك فوضى في أسعار اللاعبين في الفترة الحالية، سيكون هناك مشكلة كبرى تواجه معظم الفرق بسبب هذه الأسعار»، مضيفًا: «لاعبو الدوري المصري لا يستحقون الحصول على تلك المبالغ أو نصفها».

وأضاف: «الأندية ساعدت اللاعبين في الحصول على تلك المبالغ بتنفيذ طلباتهم»، مضيفًا :«سموحة لم ينجرف لتلك الأسعار، هدفنا التعاقد مع لاعبين لديهم طموح».

وأشار: «سموحه استطاع ضم الكثير من اللاعبين سواء إعارة أو نهائي من أجل المنافسة في الموسم القادم والتواجد ضمن المربع الذهبي»، موضحًا :«حاولنا هذا الموسم تقليل الإعارات، وهذا بالاتفاق مع المهندس محمد فرج عامر، رئيس النادي».