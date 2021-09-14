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أكد البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن تواجد مواطنه كارلوس كيروش على رأس المسئولية الفنية للمنتخب الوطني سيكون مكسب كبير في الفترة المقبلة.

وقال إيناسيو في تصريحات تلفزيونية :«كيروش مكسب كبير لمنتخب مصر وقادر على قيادة الفراعنة للمونديال»، مضيفًا :«كيروش سيتأقلم سريعا مع المنتخب الوطني واللاعبين المصريين والنتائج الإيجابية ستزيد من إصرار اللاعبين».

وأشار إلى أن كيروش يعشق الاستحواذ ويميل بشكل كبير للسيطرة على وسط الملعب في طريقة أدائه«، مضيفًا :»المدرب البرتغالي يجيد التعامل مع النجوم والدليل نجاحه مع مع كريستيانو رونالدو من قبل».