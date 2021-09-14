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إيناسيو: كيروش يجيد التعامل مع النجوم.. وقادر على قيادة للتأهل للمونديال

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إيناسيو: كيروش يجيد التعامل مع النجوم.. وقادر على قيادة مصر للتأهل للمونديال إيناسيو: كيروش يجيد التعامل مع النجوم.. وقادر على قيادة للتأهل للمونديال

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أكد البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي ، أن تواجد مواطنه كارلوس كيروش على رأس المسئولية الفنية للمنتخب الوطني سيكون مكسب كبير في الفترة المقبلة.

وقال إيناسيو في تصريحات تلفزيونية :«كيروش مكسب كبير لمنتخب وقادر على قيادة الفراعنة للمونديال»، مضيفًا :«كيروش سيتأقلم سريعا مع الوطني واللاعبين المصريين والنتائج الإيجابية ستزيد من إصرار اللاعبين».

وأشار إلى أن كيروش يعشق الاستحواذ ويميل بشكل كبير للسيطرة على وسط الملعب في طريقة أدائه«، مضيفًا :»المدرب البرتغالي يجيد التعامل مع النجوم والدليل نجاحه مع مع كريستيانو رونالدو من قبل».

المصرى اليوم

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