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«عمو أنت هتلف على البيوت كلها؟».. يستمع لأطفال منطقة الرويسات ()

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«عمو أنت هتلف على البيوت كلها؟».. السيسي يستمع لأطفال منطقة الرويسات (فيديو) «عمو أنت هتلف على البيوت كلها؟».. يستمع لأطفال منطقة الرويسات ()

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تفقد الرئيس عبدالفتاح ، اليوم، منطقة مساكن الرويسات في مدينة شرم الشيخ، ووقف لتبادل التحية والحديث مع المواطنين، والاستماع إلى طلباتهم واحتياجاتهم.\

واستقبل المواطنون الرئيس السيسي بهتافات: «الله أكبر يا ريس.. تحيا .. تحيا مصر»، ليرد الرئيس: «أنا عاوز أتكلم معاكم شوية».

وقال الرئيس للمواطنين: «السلام عليكم الأول، حضراتكم عاوزين إيه؟»، فيما رد عليه أحد المواطنين: «أنا بالنسبة لي حاصل على الدبلوم من سنة 1984، لا ليا وظيفة ولا معاش ولا أي حاجة، وسايب القاهرة في السن ده، وجاي اشتغل هنا، نفسي في أي حاجة، أنا عندي 3 بنات وشغال استورجي، بنت اتجوزت و2 لسة».

وتابع المواطن: «والله ما جهزت غير البنت اللي اتجوزت، ومجهزتش أي حاجة للتانيين، وعاوز أي حاجة أعيش بيها الباقي من عمري، ربنا يخليك يا ريس»، فيما رد الرئيس: «ربنا يديك الصحة ويطول عمرك».

واستمع الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدد من أطفال منطقة الرويسات، وأبدى إعجابه باسم طفل يدعى «عدي»، وأجاب على طفل آخر سأله: «عمو أنت هتلف على البيوت كلها؟»، قائلًا: «والله نفسي ألف على البيوت كلها، والمهم إني شوفتكو».

المصرى اليوم

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