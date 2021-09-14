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رسميًا.. المصري البورسعيدي يعلن تعاقده مع «المزين»

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رسميًا.. المصري البورسعيدي يعلن تعاقده مع «المزين» رسميًا.. المصري البورسعيدي يعلن تعاقده مع «المزين»

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أعلن النادي المصري البورسعيدي، التعاقد مع إسلام المزين مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحمام المطروحي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد المصري مع إسلام المزين، لمدة لخمسة مواسم اعتبارًا من الموسم الجديد 2022/2021 وحتى نهاية موسم 2026/2025، وقام اللاعب بالتوقيع على تعاقده مع القلعة الخضراء في حضور لجنة التعاقدات ممثلة في محمد الخولي نائب رئيس النادي والمهندس عدنان حلبية وأحمد الشملة عضوا المجلس.ا

لجدير بالذكر أن اللاعب اسلام المزين والبالغ من العمر 20 عامًا والذي يجيد اللعب في مركز قلب الدفاع كان قد انضم لتدريبات الفريق الأول للكرة بالنادي المصري خلال الفترة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري بالموسم المنقضي، حيث ظهر اللاعب بمستوى طيب للغاية دفع مجلس ادارة النادي المصري للتعاقد معه بعد سداد المقابل المادي لنادي الحمام المطروحي الذي كان قد تلقى عددًا من العروض من أندية الدوري الممتاز.

يذكر أن المصري دعم صفوفه حتى الآن خلال الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع كل من إسلام جمال مدافع طلائع الجيش، أحمد علاء مدافع الأهلي، أسامة الجزار، لاعب خط وسط اتحاد كلباء الإماراتي، أحمد الشيخ وعمرو مرعي، لاعبا نادي بيراميدز، والمهاجم الفلسطيني محمد بلح.

المصرى اليوم

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