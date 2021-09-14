فينجادا: كيروش سيصل القاهرة الأربعاء.. ويجب تطوير المسابقات المحلية

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كشف البرتغالي نيلو فينجادا، المدير الفني لاتحاد الكرة، وصول مواطنه كارلوس كيروش، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، إلى القاهرة يوم الأربعاء من أجل تولى المهمة بشكل رسمي.

وقال فينجادا في تصريحات تليفزيونية: «كيروش سعيد للغاية بالجهاز المعاون من عصام الحضري ومحمد شوقي وضياء السيد ووائل جمعة وهو متفهم للغاية لدورهم معه إلى جانب المساعدين البرتغالين وسيكون هناك تعاون بشكل مثمر بين الجميع».

وعن الدوري المصري: «من المهم تطوير المسابقة مثلما فعلت السعودية على مدار السنوات الماضية، ولكن بكل تأكيد الموسم المقبل سيكون مضغوط للغاية لكثرة المنافسات والمباريات ستكون كل 3 أيام، والمنتخب يعتمد على اللاعبين المحللين لذلك يجب تطوير المسابقات».