23 ألف قرص مهرب و4500 تأمين صحي.. حصيلة ضبط مخزن غير مرخص للأدوية (التفاصيل)

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قام مفتشو الإدارة العامة للصيدلة، مساء اليوم الإثنين، بالتنسيق مع مباحث التموين برئاسة اللواء عصام العزب، اللواء محمد رجائى والعقيد عبدالعزيز الحامولى، بالقبض على مخزن ادوية غير مرخص تابع لصيدلية بعين شمس.

تمكن مفتشو الإدارة العامة للصيدلة بالقاهرة، من ضبط مخزن غير مرخص تابع لصيدلية بعين شمس، به ٢٣٢٢٠ قرص مهرب و٤٥٠٠ قرص تأمين صحى، تبلغ ربع مليون جنيه، وتم عمل المحاضر واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

قالت الدكتورة علا خطاب مدير الإدارة العامة للصيدلة بصحة القاهرة، إن الإدارة تسعي لضبط سوق الدواء وعدم السماح باي فرصة لدخول ادوية مهربة إلى السوق الدوائي أو عدم استغلال المواطنين وبيع ادوية لهم باكثر من سعرها، بالتعاون مع الدكتورة ايمان عبده ابراهيم مدير التفتيش، والدكتورة سلمى الانور نائب مدير التفتيش الصيدلي بالقاهرة، والقائم بالحملة.

من جانبه قال الدكتور كريم سلام وكيل المديرية ان الادارة العامة للصيدلة تعمل على ضبط سوق الدواء وعدم الاتجار بالأدوية المهربة داخل السوق المصري.

وقال الدكتور محمد شوقي، رئيس قطاع الصحة بالقاهرة، إن المديرية تسعي لمتابعة كافة الصيدليات حرصا منها على الالتزام بالتعليمات والحفاظ على الدواء بالسوق وعدم تلاعب احد بالمواطنين، مضيفا أن ذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بضرورة ضبط سوق الدواء ومنع المتاجرة بادوية كورونا بالسوق السوداء.