★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني لنادي الزمالك على استقبال أسرة المشجع الزملكاوي الراحل محمد الكردي، وذلك على هامش التدريبات مساء اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وقام اللاعبون والجهاز الفني للزمالك وأسرة الكردي بالتقاط صورة تذكارية مع البانر المتواجد به صورة الراحل، والذي تمنى تتويج الفريق ببطولة الدوري الممتاز وكان يريد الاحتفال مع الفريق، ولكنه رحل قبل تحقيق أمنيته.

ويستعد الفريق للقاء أسوان المقرر له يوم ٢ أكتوبر المقبل باستاد السويس الجديد في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من يوم ٢٠ سبتمبر الحالي استعدادا للقاء أسوان.