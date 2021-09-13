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لاعبو والجهاز الفني يستقبلون أسرة محمد الكردي

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لاعبو الزمالك والجهاز الفني يستقبلون أسرة محمد الكردي لاعبو والجهاز الفني يستقبلون أسرة محمد الكردي

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حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني لنادي على استقبال أسرة المشجع الزملكاوي الراحل محمد الكردي، وذلك على هامش التدريبات مساء اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وقام اللاعبون والجهاز الفني للزمالك وأسرة الكردي بالتقاط صورة تذكارية مع البانر المتواجد به صورة الراحل، والذي تمنى تتويج الفريق ببطولة الدوري الممتاز وكان يريد الاحتفال مع الفريق، ولكنه رحل قبل تحقيق أمنيته.

ويستعد الفريق للقاء أسوان المقرر له يوم ٢ أكتوبر المقبل باستاد السويس الجديد في الدور نصف النهائي لبطولة كأس .

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من يوم ٢٠ سبتمبر الحالي استعدادا للقاء أسوان.

المصرى اليوم

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