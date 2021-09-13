أزمة فى ريال مدريد قبل موقعة «إنتر ميلان» بدورى أبطال أوروبا

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كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية، عن حالة ثلاثى ريال مدريد المصاب، جاريث بيل وديفيد ألابا ولوكا يوفيتش، وموقفهم من المشاركة في مباريات الفريق المقبلة.

وتعرّض بيل للإصابة خلال مران ريال مدريد الأخير قبل مواجهة سيلتا فيجو الذي يواجهه اليوم على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الرابعة من الدورى الإسبانى.

وأكدت الصحيفة أن جاريث بيل مصاب في أوتار ساقه اليمنى وسيخضع للفحوصات، أما ألابا فيعانى من حمل زائد في العضلات، ولوكا يوفيتش لديه التهاب في المعدة والأمعاء. وأضافت الصحيفة: «من الممكن أن يغيب جاريث بيل عن لقاء إنتر ميلان في دورى أبطال أوروبا، يوم الأربعاء، وعن مواجهة فالنسيا في الدورى الإسبانى، يوم الأحد، بينما سيحاول كل من ألابا ويوفيتش اللحاق بالفريق لمواجهة إنتر ميلان».

وأوضحت الصحيفة أن بيل عانى من آلام قوية في العضلة الخلفية للساق اليمنى، وبالتالى يغيب بيل بشكل مؤكد عن مواجهة سيلتا فيجو، في انتظار الفحوصات لتحديد مدة غيابه.

وخاض بيل مباراتين كاملتين مع منتخب بلاده ويلز في تصفيات كأس العالم بالتوقف الدولى الماضى.

ويحل ريال مدريد ضيفا على إنتر ميلان في جوزيبى مياتزا غدًا الأربعاء، بدورى أبطال أوروبا، قبل أن ينتقل لمواجهة فالنسيا في المستايا الأحد الـ19 من سبتمبر.

من ناحية أخرى، يأمل الفرنسى كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسبانى، هذا الموسم 2022، في حصد جائزة هداف الدورى الإسبانى «بيتشيتشى» وذلك لأول مرة في تاريخه.

وأكدت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن كريم بنزيما، يعد اللاعب الأوفر حظا، لتحقيق جائزة هداف الدورى الإسبانى هذا الموسم. واحتل الفرنسى، كريم بنزيما، المركز الثانى في قائمة هدافى الدورى الإسبانى، خلال المواسم الثلاثة الماضية، خلف النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى، حيث أحرز اللاعب الفرنسى في موسم 18-19، 21 هدفا، وأحرز في موسم 19-20، 21 هدفا، فيما سجل في موسم 20-21، 23 هدفا.

وزعمت الصحيفة المدريدية أن رحيل ليونيل ميسى عن برشلونة الإسبانى، سوف يمنح النجم الفرنسى كريم بنزيما فرصة ذهبية لحصد أهم لقب في الموسم.

وعبر النجم الفرنسى كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد الإسبانى، عن سعادته بعد تحقيقه رقماً قياسياً جديداً بقميص الملكى، حيث وصل للمباراة الـ 651 بكافة المسابقات في الموسم الـ 12 مع ريال مدريد، ليعادل رقم خوسيه بيرى في المركز التاسع بقائمة أكثر اللاعبين مشاركة بقميص ريال مدريد، ونشر بنزيما صورته بقميص الريال على حسابه بموقع «إنستجرام»، وعلق قائلا: «مستمر حتى النهاية».

وذكرت صحيفة «ماركا»الإسبانية أن كريم بنزيما وصل للمباراة الـ 651 بكافة المسابقات، في الموسم الـ12 مع ريال مدريد، بعد مشاركته ضد ليفانتى في الجولة الثانية من مسابقة الليجا.

وشارك بيل بشكل أساسى في مباريات ريال مدريد الثلاث هذا الموسم حتى اللحظة، وسجل هدفًا وحيدًا.