جهاز التعمير بالقاهرة الكبرى: مبادرة «حياة كريمة» تخطت أحلام المواطن

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قال اللواء محمد كيلاني، رئيس جهاز التعمير بالقاهرة الكبرى، إن الجهاز يعمل في 10 محافظات ضمن مشروع مبادرة «حياة كريمة»، وهي المرحلة الأولى للمبادرة بواقع 25 مركزا و750 قرية و4 آلاف تابع.

وأضاف كيلاني، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية كانت موفقة للغاية.

وأوضح أنه يتم تنفيذ 9 مجمعات خدمية و9 مجمعات زراعية بمحافظة القليوبية و29 مركز شباب من إجمالي 511 مركز شباب على مستوى العشر محافظات في المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» التي يعمل بها جهاز التعمير بالقاهرة الكبرى.

وأشار كيلاني إلى أن طلبات المواطنين كانت توفير المياه والصرف، ومبادرة «حياة كريمة» تخطت أحلام المواطن، ويتم تنفيذ مراكز خدمية ومراكز شباب وغيرها من الخدمات الأخرى.

وكشف أن الوقت المحدد لنهاية المرحلة الأولى من المبادرة 31 ديسمبر من العام الجاري، موضحا أنه يتم التنسيق مع كامل أجهزة الدولة بالكامل لإنهاء المرحلة الأولى من المبادرة.

واستطرد رئيس جهاز التعمير بالقاهرة الكبرى أن تكلفة مشاريع مبادرة حياة كريمة في مركز شبين القناطر تبلغ 2 مليار و600 ألف جنيه.