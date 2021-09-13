كاتبة: متوسط عدد كلمات الرجل ثلث المرأة

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قالت الكاتبة عزة حسني، إن المرأة تهتم في التسوق بالسعر والجودة والتخفيضات بهدف التوفير، معقبة: «الست ممكن تروح تشتري احتياجاتها مرة واحدة، لكن الراجل بيشتري ومش بيفرق معاه أي حاجة».

وتابعت «حسني»، خلال حوارها مع الإعلاميين هشام إسماعيل وليلى عز العرب، ببرنامج «يا أنا يا هي»، المذاع على فضائية «mix»، مساء الاثنين، أن الشوبينج يرفع هرمون السعادة لدى الناس، وهذا الأمر ثابت بالدراسات، معقبة: «الإنسان بيكون مبسوط أثناء صرف الفلوس».

ولفتت إلى أن المرأة معروفة بكثرة الثرثرة، والرجل لا يستحمل هذا الأمر، لافتة إلى أن متوسط عدد كلمات الرجل ثلث عدد كلمات المرأة، وهذا الأمر ثابت بالدراسات، معقبة: «المرأة بتتكلم عشان عايزة تشارك الرجل حياتها، بس الراجل بيستغرب هذا الأمر».