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واشنطن: لن نتكل على تعهدات طالبان وسنحافظ على قدراتنا في مكافحة الإرهاب

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واشنطن: لن نتكل على تعهدات طالبان وسنحافظ على قدراتنا في مكافحة الإرهاب واشنطن: لن نتكل على تعهدات طالبان وسنحافظ على قدراتنا في مكافحة الإرهاب

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أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الإثنين، أن واشنطن حققت أهدافها في أفغانستان بمقتل بن لادن وتدهور قدرات القاعدة، مشيرا إلى أنه لم يكن من خيار أمام الرئيس جو بايدن سوى إنهاء الحرب أو التصعيد.

وقال في جلسة استماع أمام الكونغرس بشأن الإنسحاب من أفغانستان، «ذهبنا إلى أفغانستان لمحاسبة المسؤولين عن هجمات 11 سبتمبر، ولم يكن هناك أي دليل على أن بقاءنا في البلاد سيساعد القوات الحكومية».

كما أضاف «خصوم أميركا أرادوا لها التعثر لعقد إضافي في أفغانستان»، مشيرا إلى أن الإدارة الحالية ورثت اتفاقا من إدارة ترمب مع حركة طالبان التي تعهدت بمنع استخدام أفغانستان كقاعدة للعمليات الإرهابية.

وأوضح أن بلاده على اتصال مباشر مع الأميركيين الموجودين في أفغانستان، وقال «غالبية الأميركيين خرجت من أفغانستان بحلول 31 أغسطس الماضي».

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