ضبط 26 سلاحاً نارياً غير مرخصا في حملة بسوهاج

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واصلت أجهزة الأمن بسوهاج، بالتعاون مع قطاع مصلحة الأمن العام، حملاتها الأمنية على البؤر الإجرامية الخطرة وأطراف الخصومات الثأرية في عدد من قرى المحافظة.

وقال اللواء محمد شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إن الحملات جاءت استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، بإشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، في استهداف البؤر الإجرامية في شتى المحافظات لضبط العناصر الإجرامية الخطرة المشهور عنها الإتجار في الأسلحة النارية غير المرخصة، وبخاصة أطراف الخصومات الثأرية، والمحكوم عليهم الهاربين.

وتمكنت الحملات، التي جرت اليوم بقيادة اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، من ضبط 26 قطعة سلاح ناري غير مرخصة، شملت: 2 بندقية آلية، و8 بنادق خرطوش عيار 12 مم و7 طلقات من ذات العيار، و13 فرد روسي محلي الصنع و3 فرد خرطوش عيار 12 مم محلى الصنع وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، وقد تحررت المحاضر اللازمة بوقائع الضبط، وأخطرت النيابة العامة لتجري شؤونها.