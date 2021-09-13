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«لازم أكون» و «حنين الشرق» تحصلان على جوائز مسابقة الأغنية باتحاد الإذاعات العربية

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«لازم أكون» و «حنين الشرق» تحصلان على جوائز مسابقة الأغنية باتحاد الإذاعات العربية «لازم أكون» و «حنين الشرق» تحصلان على جوائز مسابقة الأغنية باتحاد الإذاعات العربية

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فازت الإذاعة المصرية بالجائزة الذهبية في مسابقة الأغنية الإذاعية والجائزة الفضية في مسابقة المقطوعة الموسيقية التي ينظمها اتحاد الإذاعات العربية كل عامين.

وحصلت أغنية «لازم أكون» تأليف الشاعر الغنائي عماد حسن، لحن وتوزيع الموسيقار الدكتور إيهاب عبد السلام، وغناء الفنان مدحت صالح على المركز الأول والجائزة الذهبية والجائزة المالية وقدرها تسعة آلاف دولار في مسابقة الأغنية، بينما حصلت المقطوعة الموسيقية «حنين الشرق» تأليف وتوزيع الموسيقار الدكتور طارق عباس على المركز الثاني والجائزة الفضية والجائزة المالية وقدرها ثلاثة آلاف دولار في مسابقة المقطوعة الموسيقية.

وقد ترأس الموسيقار حلمي بكر لجنة تحكيم المسابقة، التي عقدت في مقر اتحاد الإذاعات العربية بتونس، وضمت أيضا موسيقيين آخرين هما أمينة الصرارفي من تونس والدكتور يعقوب الخبيزي من الكويت والشاعرتين ماجدة داغر من لبنان وريـم نجمـــــي من المغرب.

وقد أشرفت على مشاركة الاذاعة المصرية في المسابقة الدكتورة لمياء محمود رئيسة صوت العرب رئيسة اللجنة الدائمة للإذاعة باتحاد الاذاعات العربية، باشراف عام من رئيس قطاع الاذاعة محمد نوار.

هذا وقد هنأ حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للاعلام الاذاعة المصرية على هذا الانجاز الكبير.

المصرى اليوم

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