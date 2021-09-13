فيفي عبده تكشف أسباب هروبها مع صديقتها وتفاصيل تربيتها الحازمة لبناتها الخميس

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تحل الفنانة فيفي عبده ضيفة على برنامج «السيرة» على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة المقبلين، في الساعة التاسعة والنصف مساء.

تتحدث فيفي خلال اللقاء عن حياتها الشخصية وذكريات مرحلة الطفولة، وعلاقتها بوالديها، وأسباب هروبها مع صديقتها للالتحاق بمهنة الرقص، فضلا عن زيجاتها المتعددة وأسباب خلافها مع أزواجها السابقين.

كما تكشف تفاصيل تعاملها مع بناتها وطريقة تربيتها الحازمة لهن، بالإضافة إلى المواقف الصعبة والمختلفة التي مرت بها خلال مسيرتها الفنية، وكذلك العديد من ذكرياتها المهمة سواء في العمل أو الحياة الشخصية.