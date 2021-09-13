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"الغذاء والدواء" تحذّر من منتج عناية بالعيون يحتوي نسبة رصاص عالية

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"الغذاء والدواء" تحذّر من منتج عناية بالعيون يحتوي نسبة رصاص عالية "الغذاء والدواء" تحذّر من منتج عناية بالعيون يحتوي نسبة رصاص عالية
تجاوزت الحد المسموح به كشوائب ولعدم إدراجه في نظام منتجات التجميل

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتج كحل ؛ لاحتوائه على نسبة عالية من الرصاص، تجاوزت الحد المسموح به كشوائب، إضافة لعدم إدراج المنتج في نظام إدراج منتجات التجميل.

وأوضحت الهيئة أنها حلّلت عينات من منتجات كحل العيون المتداولة بالأسواق المحلية؛ للتأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواءه على نسبة عالية من الرصاص تجاوزت الحد المسموح به كشوائب في لائحة متطلبات السلامة بمستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم SFDA.CO/GSO 1943:201، مشيرة إلى أن المنتج يحمل اسم "الوطني كحل الحرمين الأثمد المدينة المنورة أسود".

وأكدت "الغذاء والدواء" أن التعرض لمستويات عالية من الرصاص قد يسبب الإصابة بفقر الدم، وارتفاع الضغط، والإصابة بأمراض الكلى، وأمراض الأعصاب وتشمل الصرع والغيبوبة.

ونصحت الهيئة المستهلكين بعدم استخدام المنتج المعلن عنه، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منه، مشددة على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج.

وتقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتج من الأسواق واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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