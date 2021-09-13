خبر غير سار.. تقنية «آبل» للاتصال بالأقمار الصناعية لن تكون متاحة للجميع (الأسباب)

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كشفت عدة تقارير عالمية عن أن شركة آبل الأمريكية قررت ألا تكون تقنية الاتصالات الثورية الخاصة بها بالاتصال عبر الأقمار الصناعية في هواتف «آيفون» الجديدة والمتوقعة بداية من الهاتف القادم «ايفون 13» لن تكون متاحة للجميع.

ووفقا لتقرير منشور على موقع «إنجادجيت» التقني، الإثنين، إن مصادر من داخل «آبل» أوضحت أن تقنية الاتصالات عبر الأقمار الصناعية في هواتف «آيفون» ستكون مقصورة على مناطق معينة فقط.

وتنوي أن تخصص «آبل» تقنية الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، على حالات الطوارئ وفي أسواق محددة خاصة تلك المناطق، التي لا يوجد فيها تغطية هواتف خلوية بصورة منتظمة.

وأكدت المصادر أن «آبل» تنوي أن تطلق أقمار صناعية خاصة بها، لتواكب تلك التقنية الثورية في هواتف «آيفون» المرتقبة، ولكن هذا قد لا يكون إلا بعد سنوات عديدة.

وأرجعت هذه المصادر هذا القرار من «آبل» إلى الاعتراضات الكبرى، التي ستواجهها من شركات الاتصالات المختلفة، بسبب ما سيتكبدوه من خسائر إذا ما تم تعميم تلك التقنية حول العالم كله.