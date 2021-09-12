شحاتة يوضح أول طلب من كيروش وقيمة راتبه الشهري

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تحدث الإعلامي كريم شحاتة، عن راتب الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، والذي جاء خلفا لحسام البدري المدرب السابق.

وقال كريم شحاتة عبر برنامجه «كورة كل يوم» على شاشة الحياة، إن المهندس احمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة اتفق مع كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني على منحه راتب شهرى لن يزيد عن 70 ألف يورو أي ما يعادل بالمصرى مليون و330 ألف جنيه شهريا على ألا يشمل هذا المبلغ راتب الثلاثى الأجنبى الذي استعان بهم في جهازه الفنى.

وأكد، بأن راتب الجهاز الأجنبي بالكامل سيتراوح ما بين 90 إلى 100 ألف يورو، وهذا الرقم رائع لأن كيروش كان يتقاضى في كولومبيا 3 مليون و800 ألف يورو سنويًا وفي إيران على 2 مليون و400 ألف يورو سنويًا.

كما وضح شحاتة بأن كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر يريد مشاركة محمد صلاح في المباراتين المقبلتين للمنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم.

وأشار، بأن المدرب البرتغالى شدد على فينجادا أن محمد صلاح من أهم الأعمدة الأساسية للمنتخب وتواجده في المباراتين سيمنح الفراعنة فرصة كبيرة للفوز وغيابه عن أي مباراة سيؤثر بشكل سلبى على المنتخب.