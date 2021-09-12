صلاح: من الصعب تسجيل 100 هدف وأنت لاعب في الجناح

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قال الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي انه من الصعب بلوغ لـ100 هدف وهو يشارك مع الفريق في مركز الجناح، مشددًا أن ما يهمه مساعدة الفريق.

وأضاف صلاح في تصريحات عبر شاشة «بي إن سبورتس» الناقل الحصري لمنافسات الدوري الإنجليزي :«سعيد بالوصول لـ100 هدف، سجلت 98 هدفًا مع ليفربول ويتبقى لي هدفين».

وواصل صاحب الـ29 عاما تصريحاته: «لعبت كجناح طوال الوقت وأعتقد من الصعب تسجيل 100 هدف وأنت لاعب في الجناح، الأهم بالنسبة لي مساعدة الفريق».

واختتم محمد صلاح حديثه بالقول:«أعتقد أن تسجيلي لهذا العدد من الأهداف مع ليفربول استثنائي».

ووصل محمد صلاح إلى 100 هدف مع ليفربول بعدما قاد الريدز للفوز على منافسه ليدز يونايتد بثلاثية نظيفة في إطار مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.