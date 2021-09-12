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قائمة الفرق الإنجليزية «ضحايا صلاح» خلال مشوار مئويته في البريميرليج

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قائمة الفرق الإنجليزية «ضحايا صلاح» خلال مشوار مئويته في البريميرليج قائمة الفرق الإنجليزية «ضحايا صلاح» خلال مشوار مئويته في البريميرليج

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نادي ليفربول الإنجليزي احتفل رسميا بالنجم المصري العالمي، محمد صلاح، قائد الوطني، وفريق الريدز، عقب وصولة للهدف رقم 100 في البريميرليج، بعد أن سجل هدفا مميزا في لقاء ليدز يونايتد الإنجليزي الذي أقيم مساء الأحد 12- 9 -2021.

محمد صلاح يسجل أول هدفين في شباك الأرسنال في المباراة التي فاز بها تشيلسي بسداسية دون رد، وسجل محمد صلاح هدفه الثاني في شباك نيوكاسل يونايتد عام 2013 – 2014.

محمد صلاح يسجل أول هدف بقميص ليفربول في شباك واتفورد، ثم هدفا ثانيا في شباك الأرسنال، ثم سجل 9 مرات في شباك ست هام هز شباكه 9 مرات في 8 مباريات، ويأتي خلفه كل من بورنموث وواتفورد «8 أهداف»، في 6 مباريات ضد كل منهما.

وفي شباك كريستال بالاس، سجل محمد صلاح 6 أهداف، بينما سجل 5 في مرمى كل من نيوكاسل وتوتنهام وبرايتون. وتلقى مانشستر سيتي من صلاح 4 أهداف، ونال مانشستر يونايتد نصيبه بهدفين، أما تشيلسي فقد هز الفرعون المصري شباكه 3 مرات.

لمشاهدة سجل أهداف محمد صلاح بقميص ليفربول في الدوري الإنجليزي خلال مشوار مئويته اضغط هنا

المصرى اليوم

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