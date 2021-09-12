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مفاجأة في تنسيق الجامعات الخاصة .. أماكن شاغرة بكليات الطب والأسنان والصيدلة والهندسة

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مفاجأة في تنسيق الجامعات الخاصة .. أماكن شاغرة بكليات الطب والأسنان والصيدلة والهندسة مفاجأة في تنسيق الجامعات الخاصة .. أماكن شاغرة بكليات الطب والأسنان والصيدلة والهندسة

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شهدت نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات الخاصة، مفاجآت بالجملة، حيث أن هناك 38% من الاماكن شاغرة بالجامعات، من بينها 43% بكليتي الصيدلة والهندسة فقط.

وتنشر «المصري اليوم»، الأماكن الشاغرة بكل كلية، حيث يتبقي نحو 1043 مكان بالطب البشري، و530 بكليات الأسنان، و1063 مكان بالعلاج الطبيعي، و3275 بالصيدلة و4578 مكان بالهندسة، و1334 بالاعلام، و3106 بإدارة الأعمال.

وتأتي كلية الطب البيطري الأقل من حيث الأماكن الشاغرة 79 مكانا فقط، و80 بالاقتصاد والعلوم السياسية.

كشف بالأماكن الشاغرة في جميع كليات الجامعات الخاصة بعد انتهاء تنسيق المرحلة الأولى والتي أعلنت وزارة التعليم العالي النتيجة اليوم الأحد.

د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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