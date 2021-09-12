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وزير الري يكرم عاملين في تأهيل وتبطين الترع بالمنيا

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وزير الري يكرم عاملين في تأهيل وتبطين الترع بالمنيا وزير الري يكرم عاملين في تأهيل وتبطين الترع بالمنيا

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كرم الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والري، يرافقه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عددا من المهندسين المتميزين بدائرة الإدارة المركزية لري المنيا والمشرفين على أعمال تأهيل وتبطين الترع، ضمن أعمال الزيارة التي يجريها وزير الري لمحافظة المنيا، حيث سيتفقد الوزير عددا من المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، منها ترع وفروع التأهيل بمدينة أبوقرقاص، ( ترع أبيوها الغربي – كوم الزهير الأيمن والأيسر – فرع الحواصلية )، كما سيتفقد وزير الري ومحافظ المنيا مخر سيل النويرات.

أعرب وزير الموارد المائية والري عن سعادته لوجوده في محافظة المنيا، لتكريم مهندسي الري الذين حققوا معدلات إنجاز كبيرة في المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع، مؤكدا أنه جاء لتكريم هؤلاء المجتهدون، ومطالبا بتحقيق المزيد من الاجتهاد والانجاز. وأكد وزير الموارد المائية والري أن الوزارة تهدف إلى تحقيق معدل تبطين 20 كم في اليوم، معربا عن أمنياته بان تحقق محافظة المنيا نسب الإنجاز المطلوبة في اليوم، بفضل دعم ومتابعة السيد محافظ المنيا والذي يتابع عن كثب معدلات الإنجاز في المشروع.

المصرى اليوم

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