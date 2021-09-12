من تحت الأمطار الغزيرة في جازان.. رجل أمن الطرق يسجل موقفًا بطوليًّا

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أزال الحواجز المتطايرة بسبب الرياح من أمام المركبات منعًا لإلحاق الضرر بها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم مقطع فيديو، يظهر من خلاله أحد أبطال أمن الطرق وهو يؤدي عملاً إنسانيًّا جليلاً، وذلك بإزالة الحواجز المتطايرة بسبب قوة الرياح من أمام المركبات منعًا لتوقفها أو الحاق الضرر بها أو بمن فيها أثناء تساقط الأمطار الغزيرة التي ضربت جازان اليوم.

الفيديو لاقى استحسان المغردين الذين بينوا أن ذلك ليس بالأمر المستغرب على رجال أمننا الأكفاء؛ فمواقفهم دائمًا مشرفة وبطولية في كل الظروف دون استثناء.

وكانت القوات الخاصة لأمن الطرق قد دعت مستخدمي الطرق بمنطقة جازان إلى أخذ الحيطة والحذر نظرًا لهطول الأمطار.

وقالت عبر حسابها في "تويتر": لمستخدمي الطرق بمنطقة جازان في كلٍّ من (الدرب - جازان)، نود التنبيه بأن المنطقة قد تشهدُ بمشيئة الله هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، يُصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة؛ ما يحد من مدى الرؤية الأفقية؛ لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.

وشهدت منطقة جازان اليوم هطولاً لأمطار متفاوتة الغزارة، شملت مدينة جازان ومحافظات هروب، وفيفا، وبيش، والعيدابي، وفرسان، والحرث، وأحد المسارحة، والدائر، وأبو عريش، والعارضة، وضمد، وصبيا، والريث، والطوال، والدرب، وسالت إثرها أودية شهدان، ووساع، وهروب، ومسلة، وخلب، والجاهلي، ومقاب، وصبيا، وقرى، والخبطة، وضمد، ونخلان، وقصي.