أخبار عاجلة

ابنة ياسر عرفات تعلق على اعتقال الأسيرين الفلسطينيين -
«صحة حماس»: 8 حالات وفاة و1113 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
محافظ الشرقية: افتتاح 7 مشروعات في مركز الحسينية بتكلفة 130 مليون جنيه -
من بينها سلع غذائية ولحوم فاسدة ..«شرطة التموين»: ضبط 1231 قضية تموينية خلال 24 ساعة -
سكرتير سيدة بكل جلسة وسرعة توقيع الأحكام القضائية.. قرارات هامة لــ «عمومية الإدارية العليا» -
«الداخلية»: جلسة صلح بين عائلتين بـ«مغاغة وديرمواس» -
ما علاقة النوم والأكل بأنواع الاكتئاب؟ (فيديو) -
من بينها 2012 تجاوز سرعة.. شرطة المرور تضبط 5116 مخالفة متنوعة -
استئناف العمل بمجمع محاكم المنيا اليوم.. ونظر 49 قضية متنوعة -
«أفريقية النواب»: إنشاء الازهر لمراكز تأهيل في «غينيا الاستوائية» يعزز دوره في القارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"القاضي "يرفع الشكر للقيادة للثقة الملكية بتعيينه نائباً لوزير الرياضة

Print
"القاضي "يرفع الشكر للقيادة للثقة الملكية بتعيينه نائباً لوزير الرياضة "القاضي "يرفع الشكر للقيادة للثقة الملكية بتعيينه نائباً لوزير الرياضة
شدد على مواصلة العمل الجاد لتحقيق مستهدفات "رؤية 2030"

رفع نائب وزير الرياضة بدر بن عبدالرحمن القاضي، خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه نائباً لوزير الرياضة بالمرتبة الممتازة.

وقال بتلك المناسبة: "ببالغ الفخر والاعتزاز أشكر قيادتنا الرشيدة على هذه الثقة الكريمة، وأدعو الله عز وجل أن أكون عند حسن ظن ولاة الأمر، وأن يعينني على خدمة وطننا الغالي، من خلال بذل كل الجهد وتحقيق التطلعات وتأدية المهام كما يجب".

وأضاف: "إن الدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع الرياضي من قبل قيادتنا الرشيدة، أسهم بشكل كبير في تحقيق قفزات كبيرة ورفع اسم المملكة عالياً في المحافل الدولية عبر استضافة وإقامة العديد من الفعاليات الرياضية المختلفة، متطلعين بمشيئة الله تعالى، وبمتابعة دقيقة من أخي سمو وزير الرياضة والعاملين في الوزارة، بمواصلة العمل الجاد لتحقيق تطلعات قيادتنا بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ذات العلاقة بالقطاع الرياضي".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
موجود في كل مكان.. باحثون: هذه الأغذية تقلل من تفشي كورونا

موجود في كل مكان.. باحثون: هذه الأغذية تقلل من تفشي كورونا

"ولادة مكة" تحصل على الاعتماد البرامجي في طب الجهاز الهضمي للأطفال

"ولادة مكة" تحصل على الاعتماد البرامجي في طب الجهاز الهضمي للأطفال

"هيئة الشرقية" تنفذ لقاءً توجيهياً بعنوان "فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"

"هيئة الشرقية" تنفذ لقاءً توجيهياً بعنوان "فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"

"الغذاء والدواء" تكشف عن الواجب في "بطاقة تعريف منتجات التجميل"

"الغذاء والدواء" تكشف عن الواجب في "بطاقة تعريف منتجات التجميل"