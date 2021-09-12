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"المسحل" يهنئ "القاضي" بالثقة الملكية الكريمة لتعيينه نائباً لوزير الرياضة

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"المسحل" يهنئ "القاضي" بالثقة الملكية الكريمة لتعيينه نائباً لوزير الرياضة "المسحل" يهنئ "القاضي" بالثقة الملكية الكريمة لتعيينه نائباً لوزير الرياضة

رفع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس التهنئة لبدر بن عبدالرحمن القاضي بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه نائباً لوزير الرياضة.

وأعرب المسحل عن تمنياته للنائب بالتوفيق والنجاح في مهمته الجديدة بما يخدم النهضة التي تشهدها المملكة على المستوى الرياضي.


وثمّن رئيس الاتحاد السعودي الاهتمام والدعم الكبيرين اللذين توليهما القيادة الرشيدة من أجل الارتقاء بالرياضة ، وهو ما أثمر عن العديد من الإنجازات الرياضية خلال السنوات الماضية، والتطلع إلى تحقيق المزيد خلال السنوات المقبلة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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