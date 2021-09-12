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إبراهيم حسن لـ"المصري اليوم" : أخشى على الأندية الشعبية من الانقراض وأطالب بعودة الجماهير

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إبراهيم حسن لـ"المصري اليوم" : أخشى على الأندية الشعبية من الانقراض وأطالب بعودة الجماهير إبراهيم حسن لـ"المصري اليوم" : أخشى على الأندية الشعبية من الانقراض وأطالب بعودة الجماهير

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دعم جماهيري كبير حظي به التوأم حسام وإبراهيم حسن خلال الأيام الأخيرة التي أعقبت توجيه الشكر لحسام البدري من منصبه مديرًا فنيًا لمنتخب الأول، من أجل توليهما قيادة منتخب أحفاد الفراعنة، قبل أن يعلن اتحاد الكرة المصري عن تعيين البرتغالي كارلوس كيروش على رأس الجهاز الفني للمنتخب القومي.

إبراهيم حسن، نجم الكرة المصرية السابق، ومدير الكرة الحالي بنادي الاتحاد السكندري، فتح قلبه لـ«المصري اليوم» في حوار خاص، كشف خلاله عن ملابسات تعيين كيروش مديرًا فنيًا لمنتخب مصر، وأسباب استبعاد التوأم من قيادة الفراعنة، وعن رأيه في المساندة الجماهيرية التي طالبت بتعيينهما عقب إقالة البدري، والحديث عن أبرز صفقات الاتحاد السكندري ورؤيته للموسم الجديد، وعن تتويج بلقب الدوري على حساب الأهلي والعديد من الملفات الشائكة الأخرى.

وقال إبراهيم حسن لـ«الدوري المصري» الدوري المصري ينقصه اتحاد كرة واعٍ وقوي يكفل العدالة ويعمل للمصلحة العامة وليس الشخصية، مصر أول بلد في العالم تستعين باتحاد كرة مؤقت لمدة عامين ونصف من خلال خطاب من هاني أبوريدة، كذلك عنصر الجمهور الغائب منذ زمن طويل، أطالب الدولة بالسعي نحو عودة فتح المدرجات للجماهير ولو بأعداد قليلة على أن يزيد العدد في حالة الالتزام.

وواصل:«أبدي قلقي الشديد على الأندية الجماهيرية، أشعر وأنها قاربت على الانقراض بسبب أندية الشركات والمؤسسات، أميل دائمًا للاندية الجماهيرية والشعبية ولكنها لا تجد مكانًا في الوقت الحالي للمنافسة مع الامكانيات المالية الضخمة لأندية الشركات، الأهلي والزمالك فقط هما من قادرين على المنافسة بالطبع، نحاول ونسعى بكل جهدنا وبقدر الامكانيات تحقيق أفضل شيء مع الاتحاد في الموسم الجديد، وأتمنى أن تقف الدولة بجوار تلك الأندية العريضة بدلاً من مساندة الأخرى.

وأنهى:«أود أن أشكر محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد على جهوده في الفترة الأخيرة، وأعلم أنه يصرف من جيبه الخاص على جميع اللعبات الرياضية في النادي، وسعينا بقدر الامكانيات المتوفرة في النادي التعاقد مع بعض الصفقات القادرة على صنع الفارق وتمتلك القدرة على المنافسة والتي ستسعى لاثبات ذاتها بقميص النادي الأخضر».

المصرى اليوم

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