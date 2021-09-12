أرقام ريال مدريد وسيلتا فيجو: بنزيما يحافظ على الإنطلاقة المثالية للميرنجي.

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واصل ريال مدريد انطلاقته المثالية للدوري هذا الموسم بعد أن حقق فوزًا كبيرًا على ملعبه بنتيجة 5-2 على سيلتا فيجو في مباراة ضمن الجولة الرابع من الدوري الإسباني «لا ليجا».

وقد ريال مدريد عرضًا متباينًا بين اداء ضعيف في الشوط الأول وأداء قوي في الشوط الثاني، ليخرج أصحاب الأرض في النهاية بنتيجة مستحقة.

وأحتضن ملعب سانتياجو بيرنابيو أولى مباريات ريال مدريد بعد الإنتهاء من إصلاحه وبعد 560 يومًا من أخر مباراة لُعبت في معقل ريال مدريد الشهير.

وأنهى الضيوف الشوط الأول متفوقين بنتيجة 2-1 بفضل هدفين من سانتي مينا وفرانكو سيرفي، مقابل هدف من كريم بنزيما.

وأنتفض ريال مدريد في الشوط الثاني وسجل الفريق 4 أهداف عن طريق بنزيما «هدفان» وفينيسيوس وكامافينجا، ليحقق الفريق انتصارًا كبيرًا يحافظ به على انطلاقته القوية للموسم.

رجل المباراة:

سجل كريم بنزيما 3 أهداف «هاتريك» وقدم اداءً كبيرًا جعله يستحق أن يكون رجل المباراة.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- أصبح كريم بنزيما الهداف التاريخي العاشر لـ لا ليجا بعد أن رفع سجله التهديفي في المسابقة إلى 197 هدفًا، متجاوزًا إدموندو سواريز (195 هدفًا).

- سيلتا فيجو خسر ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني بعد تسجيله في أول 5 دقائق بالمباراة للمرة الأولى منذ 7 ديسمبر 1941.

- هذه هي أول مرة يخسر فيها سيلتا فيجو على ملعب سانتياجو بيرنابيو بعد أن كان سجل هدفين في الشوط الأول، في المناسبتين السابقتين حقق الفوز (الفوز 4-1 في 1948 بعد التقدم 2-1 في الشوط الأول والفوز 3-2 في 2005 بعد التعادل 2-2 في الشوط الأول).

- فينيسيوس جونيور سجل 4 أهداف في لاليجا هذا الموسم، ليكون هذا أفضل سجل تهديفي له خلال موسم في المسابقة.

- أصبح إدواردو كامافينجا (18 عامًا و306 يومًا) هو أصغر هداف أجنبي (غير إسباني) يسجل مع ريال مدريد في لا ليجا خلال القرن الحالي.

- كريم بنزيما سجل ثالث هاتريك له في لا ليجا بعد تسجيله ضد رايو فايكانو في 2015 وضد أثلتيك بيلباو في 2019.

- ريال مدريد لم يخسر مباراة في الدوري على ملعبه سجل فيها كريم بنزيما، منذ 7 أعوام ونصف العام، وبالتحديد منذ الخسارة 3-4 ضد برشلونة. منذ ذلك الحين، الفريق فاز في 47 مباراة تعادل في 1.

- سجل ريال مدريد 13 هدفاً في الجولات الأربع الأولى من الدوري الإسباني 2021/2022، أي أكثر من ضعف الأهداف التي سجلها في هذه المرحلة من الموسم الماضي (6). إنه أفضل سجل لهم في بداية الدوري منذ موسم 2014/2015.