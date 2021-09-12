أبو جريشة: طلعت يوسف قادر على تحقيق طموحات جماهير الإسماعيلي

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أكد على أبوجريشة، رئيس اللجنة الفنية بالنادي الإسماعيلي، أن ناديه أنهى الاتفاق مع طلعت يوسف، لكي يتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل، خلفًا لايهاب جلال، الذي رفض تجديد عقده مع النادي من أجل تدريب فريق بيراميدز.

وقال على أبوجريشة، في تصريحات تلفزيونية :«عقدنا جلسة مع طلعت يوسف، مساء الأحد، أنهينا خلالها كافة التفاصيل الخاصة بانضمامه للفريق»، مضيفًا :«سيتم عقد مؤتمر صحفي للمدير الفني غدًا الإثنين، لتقديمه لوسائل الإعلام، وتوقيع العقود بشكل رسمي».

وأضاف :«طلعت يوسف، مدرب مميز، وقادر على تحقيق طموحات جماهير الإسماعيلي في الموسم المقبل».

وأشار :«طلعت يوسف، مازال يفاضل بين منير عقيلة ومحمد إبراهيم، لكي يتولى أي منهما منصب المدرب العام، في الجهاز الفني».