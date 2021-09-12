أخبار عاجلة

ابنة ياسر عرفات تعلق على اعتقال الأسيرين الفلسطينيين -
«صحة حماس»: 8 حالات وفاة و1113 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
محافظ الشرقية: افتتاح 7 مشروعات في مركز الحسينية بتكلفة 130 مليون جنيه -
من بينها سلع غذائية ولحوم فاسدة ..«شرطة التموين»: ضبط 1231 قضية تموينية خلال 24 ساعة -
سكرتير سيدة بكل جلسة وسرعة توقيع الأحكام القضائية.. قرارات هامة لــ «عمومية الإدارية العليا» -
«الداخلية»: جلسة صلح بين عائلتين بـ«مغاغة وديرمواس» -
ما علاقة النوم والأكل بأنواع الاكتئاب؟ (فيديو) -
من بينها 2012 تجاوز سرعة.. شرطة المرور تضبط 5116 مخالفة متنوعة -
استئناف العمل بمجمع محاكم المنيا اليوم.. ونظر 49 قضية متنوعة -
«أفريقية النواب»: إنشاء الازهر لمراكز تأهيل في «غينيا الاستوائية» يعزز دوره في القارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

أبو جريشة: طلعت يوسف قادر على تحقيق طموحات جماهير الإسماعيلي

Print
أبو جريشة: طلعت يوسف قادر على تحقيق طموحات جماهير الإسماعيلي أبو جريشة: طلعت يوسف قادر على تحقيق طموحات جماهير الإسماعيلي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن


أكد على أبوجريشة، رئيس اللجنة الفنية بالنادي الإسماعيلي، أن ناديه أنهى الاتفاق مع طلعت يوسف، لكي يتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل، خلفًا لايهاب جلال، الذي رفض تجديد عقده مع النادي من أجل تدريب فريق بيراميدز.

وقال على أبوجريشة، في تصريحات تلفزيونية :«عقدنا جلسة مع طلعت يوسف، مساء الأحد، أنهينا خلالها كافة التفاصيل الخاصة بانضمامه للفريق»، مضيفًا :«سيتم عقد مؤتمر صحفي للمدير الفني غدًا الإثنين، لتقديمه لوسائل الإعلام، وتوقيع العقود بشكل رسمي».

وأضاف :«طلعت يوسف، مدرب مميز، وقادر على تحقيق طموحات جماهير الإسماعيلي في الموسم المقبل».

وأشار :«طلعت يوسف، مازال يفاضل بين منير عقيلة ومحمد إبراهيم، لكي يتولى أي منهما منصب المدرب العام، في الجهاز الفني».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ابنة ياسر عرفات تعلق على اعتقال الأسيرين الفلسطينيين

ابنة ياسر عرفات تعلق على اعتقال الأسيرين الفلسطينيين

«صحة حماس»: 8 حالات وفاة و1113 إصابة جديدة بفيروس كورونا

«صحة حماس»: 8 حالات وفاة و1113 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خالفوا تعليمات كورونا .. الداخلية تضبط 9824 مواطنًا لعدم ارتداء كمامات

خالفوا تعليمات كورونا .. الداخلية تضبط 9824 مواطنًا لعدم ارتداء كمامات

محافظ الشرقية: افتتاح 7 مشروعات في مركز الحسينية بتكلفة 130 مليون جنيه

محافظ الشرقية: افتتاح 7 مشروعات في مركز الحسينية بتكلفة 130 مليون جنيه