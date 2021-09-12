شحاتة: الأهلي يوافق على إعارة محمد محمود بتوصية من موسيماني

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أكد الإعلامي كريم شحاتة، أن إدارة الأهلي وافقت على إعارة محمد محمود لاعب وسط الفريق بعد الحصول على الضوء الأخضر من بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق.

وتابع شحاتة خلال برنامجه «كورة كل يوم» المذاع على فضائية الحياة، أن موسيماني يرى بأن محمد محمود يحتاج للعب خارج الاهلي موسما قبل العودة من جديد بعد تعرضه لاصابتين على مستوي الرباط الصليبي، وهى الاصابات التي ابعدته عن الملاعب لقرابة الموسمين.

وكانت عدة تقارير قد تحدثت عن خروج عدد من نجوم الأهلي إلى فرق أخرى في الدوري ياتي في مقدمتهم محمد محمود وكريم نيدفيد إلى جانب سعد سمير.