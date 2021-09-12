أخبار عاجلة

ابنة ياسر عرفات تعلق على اعتقال الأسيرين الفلسطينيين -
«صحة حماس»: 8 حالات وفاة و1113 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
محافظ الشرقية: افتتاح 7 مشروعات في مركز الحسينية بتكلفة 130 مليون جنيه -
من بينها سلع غذائية ولحوم فاسدة ..«شرطة التموين»: ضبط 1231 قضية تموينية خلال 24 ساعة -
سكرتير سيدة بكل جلسة وسرعة توقيع الأحكام القضائية.. قرارات هامة لــ «عمومية الإدارية العليا» -
«الداخلية»: جلسة صلح بين عائلتين بـ«مغاغة وديرمواس» -
ما علاقة النوم والأكل بأنواع الاكتئاب؟ (فيديو) -
من بينها 2012 تجاوز سرعة.. شرطة المرور تضبط 5116 مخالفة متنوعة -
استئناف العمل بمجمع محاكم المنيا اليوم.. ونظر 49 قضية متنوعة -
«أفريقية النواب»: إنشاء الازهر لمراكز تأهيل في «غينيا الاستوائية» يعزز دوره في القارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

شحاتة: الأهلي يوافق على إعارة محمد محمود بتوصية من موسيماني

Print
شحاتة: الأهلي يوافق على إعارة محمد محمود بتوصية من موسيماني شحاتة: الأهلي يوافق على إعارة محمد محمود بتوصية من موسيماني

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد الإعلامي كريم شحاتة، أن إدارة الأهلي وافقت على إعارة محمد محمود لاعب وسط الفريق بعد الحصول على الضوء الأخضر من بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق.

وتابع شحاتة خلال برنامجه «كورة كل يوم» المذاع على فضائية الحياة، أن موسيماني يرى بأن محمد محمود يحتاج للعب خارج الاهلي موسما قبل العودة من جديد بعد تعرضه لاصابتين على مستوي الرباط الصليبي، وهى الاصابات التي ابعدته عن الملاعب لقرابة الموسمين.

وكانت عدة تقارير قد تحدثت عن خروج عدد من نجوم الأهلي إلى فرق أخرى في الدوري ياتي في مقدمتهم محمد محمود وكريم نيدفيد إلى جانب سعد سمير.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ابنة ياسر عرفات تعلق على اعتقال الأسيرين الفلسطينيين

ابنة ياسر عرفات تعلق على اعتقال الأسيرين الفلسطينيين

«صحة حماس»: 8 حالات وفاة و1113 إصابة جديدة بفيروس كورونا

«صحة حماس»: 8 حالات وفاة و1113 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خالفوا تعليمات كورونا .. الداخلية تضبط 9824 مواطنًا لعدم ارتداء كمامات

خالفوا تعليمات كورونا .. الداخلية تضبط 9824 مواطنًا لعدم ارتداء كمامات

محافظ الشرقية: افتتاح 7 مشروعات في مركز الحسينية بتكلفة 130 مليون جنيه

محافظ الشرقية: افتتاح 7 مشروعات في مركز الحسينية بتكلفة 130 مليون جنيه