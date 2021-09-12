ناجية فهمي: حقن 23 حالة ضمور عضلات بالعلاج الجيني خلال أغسطس

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قالت الدكتورة ناجية فهمي، مدير مركز الأعصاب والعضلات بطب عين شمس، إن المبادرة الرئاسية لعلاج ضمور العضلات، نجحت في حقن 23 حالة بالعلاج الجيني خلال شهر أغسطس، موضحة أنه كان يجب إنقاذ الأطفال قبل بلوغ سن سنتين، وذلك بالتعاون مع التضامن الاجتماعي.

وتابعت فهمي، خلال برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن لجنة العلاج في انعقاد دائم لتشخيص وعلاج الحالات في حدود يومين، مشيرة إلى أنه لا توجد مبادرة على مستوى العالم تعالج مرضى ضمور العضلات مجانا إلا في مصر.

واستطردت: "من ضمن الأفكار لمواجهة الأمراض سيتم عمل تحليل جيني للطفل حديث الولادة لمعرفة هل يعاني من أمراض ضمور العضلات، كي يتم علاجه في مرحلة مبكرة"، موضحة أن هناك طفل من بين 50 طفلا يحمل جينات وراثية لضمور العضلات بسبب جواز الأقارب.

ودعت فهمي المواطنين للتبرع لصالح المبادرة الرئاسية لعلاج الأطفال من ضمور العضلات مجانا، مضيفة أن منظمات المجتمع المدني والمواطنين يمكنهم المساهمة في إنقاذ الأطفال من خطر الضمور العضلي.