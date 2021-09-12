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طالبان تكشف موقفها من تعليم النساء بالجامعات والدراسات العليا

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طالبان تكشف موقفها من تعليم النساء بالجامعات والدراسات العليا طالبان تكشف موقفها من تعليم النساء بالجامعات والدراسات العليا

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أكدت حركة «طالبان» أن النساء يمكنهن مواصلة الدراسة في الجامعات، بما في ذلك في مستويات الدراسات العليا، لكن هذه الفصول الدراسية ستكون منفصلة بين الجنسين وأن اللباس الإسلامي إلزامي.

جاء ذلك على لسان وزير التعليم العالي في حكومة طالبان الجديدة، عبدالباقي حقاني الذي صرح عن السياسات الجديدة للتغليم في أفغانستان بمؤتمر صحفي يوم الأحد، بعد عدة أيام من تشكيل حكام أفغانستان الجدد حكومة مكونة من رجال بالكامل من طالبان.

وأشار حقاني إلى أنه سيطلب من الطالبات الجامعيات ارتداء الحجاب، لكنه لم يوضح ما إذا كان هذا يعني فقط غطاء الشعر أو تغطية الوجه بالكامل.

المصرى اليوم

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