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وزير الخارجية يصحب نظيره النمساوي بجولة على المواقع الأثرية بالعلا

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وزير الخارجية يصحب نظيره النمساوي بجولة على المواقع الأثرية بالعلا وزير الخارجية يصحب نظيره النمساوي بجولة على المواقع الأثرية بالعلا
اشتملت على رحلة جوية لمشاهدة المعالم الشهيرة في المحافظة

وزير الخارجية يصحب نظيره النمساوي بجولة على المواقع الأثرية بالعلا

صحب وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مساء اليوم، وزير خارجية جمهورية النمسا ألكسندر شالنبرج، والوفد المرافق له، في جولة على المواقع الأثرية في محافظة العلا، وذلك على هامش زيارته الرسمية إلى .

وتجوَّل وزير الخارجية مع وزير خارجية النمسا في العديد من المواقع الأثرية العريقة بمحافظة العلا التاريخية، واستمع إلى شرح مفصَّل عن الآثار العريقة التي تضمها المحافظة. كما اشتملت الجولة على رحلة جوية لمشاهدة المعالم الشهيرة في المحافظة، منها موقع الحِجر الأثري (مدائن صالح) المسجَّل في قائمة التراث العالمي "اليونسكو".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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