أخبار عاجلة

شاهد.. لحظة هبوط أول كبسولة فضائية بطاقم مدني في مياه المحيط الأطلسي -
الحكومة تعلن المواعيد الجديدة لفتح المحال والمقاهي والمطاعم .. والتطبيق 30 سبتمبر -
ما لا تعرفه عن "لائحة المواد الخطرة بالأجهزة" في دعوة من "المواصفات" -
طائرة إغاثية تصل تونس تحمل 5 مولدات أكسجين ضمن الجسر الجوي السعودي -
تنسيق المرحلة الثالثة .. توافد الطلاب على معامل التنسيق بهندسة القاهرة لتسجيل الرغبات -
بعد التغيب والقلق طلعوا بيصيفوا فى إسكندرية أمن الغربية يعيد أطفال المحلة لأسرهم بعد اختفائهم يومين -
ب 300 جنيه أرخص بدلة فى مصر "صناعة محلية ".. والمحامين وموظفى البنوك والمصالح الحكومية الأكثر إقبالا -
محكمة إيرانية تتهم أوباما وترامب بالقتل -
وزيرة الصناعة تبحث مع شركة ملابس أمريكية كبرى ضخ استثمارات بالسوق المصرية -
شكري يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ضبط بحوزته كيلو هيروين.. المؤبد لصاحب مزرعة لاتجاره في المخدرات

Print
ضبط بحوزته كيلو هيروين.. المؤبد لصاحب مزرعة لاتجاره في المخدرات ضبط بحوزته كيلو هيروين.. المؤبد لصاحب مزرعة لاتجاره في المخدرات

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد إبراهيم عبدالشافي بمعاقبة صاحب مزرعة بالسجن المؤبد لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة. وصدر الحكم بعضوية المستشارين محمد حليم خيري ومحمد عاطف مشال وسكرتارية الجنايات ممدوح رفعت.


ترجع وقائع القضية التي حملت رقم 7843 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقبض على المتهم وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيروين بدائرة القسم. وكشفت التحقيقات ان تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات توصلت إلى قيام المتهم «م.ر.ب» صاحب مزرعة، بمزاولة نشاطا إجراميا بالاتجار في المواد المخدرة وخاصة مخدر الهيروين، وعقب تقنين الإجراءات ألقى القبض على المتهم أثناء استقلاله سيارة ملاكى بالطريق الدولي الساحلي، وبتفتيشه عثر معه على حقيبة جلدية وبفضها تبين بداخلها عدد قطعتين أسطواناتين الشكل لمخدر الهيروين، وكذلك ستة وسبعون لفافة لذات المخدر وزنت جميعها حوالي 1.200 كيلو من المخدر. وميزان حساس وهاتف محمول ومبلغ مالي.

وبمواجهة المتهم بالمضبوطات أقر بالاتجار في المواد المخدرة والمبلغ المالي من حصيلة البيع والميزان الحساس لوزن تجارته والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتقدم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الحكومة تعلن المواعيد الجديدة لفتح المحال والمقاهي والمطاعم .. والتطبيق 30 سبتمبر

الحكومة تعلن المواعيد الجديدة لفتح المحال والمقاهي والمطاعم .. والتطبيق 30 سبتمبر

وزيرة الصناعة تبحث مع شركة ملابس أمريكية كبرى ضخ استثمارات بالسوق المصرية

وزيرة الصناعة تبحث مع شركة ملابس أمريكية كبرى ضخ استثمارات بالسوق المصرية

شكري يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

شكري يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

رفع 53 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارخلال 24 ساعة

رفع 53 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارخلال 24 ساعة