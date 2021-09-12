إيران والعراق يتفقان على إلغاء التأشيرة بين البلدين

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أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، عن اتفاق مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بإلغاء التأشيرة بين البلدين.

وقال رئيسي في مؤتمر صحفي مشترك مع الكاظمي عقد بعد محادثاتهما في طهران اليوم الأحد، إنه «تم اتخاذ عدة قرارات في الاجتماع المشترك مع الكاظمي»، وأضاف أن «الكاظمي وافق على زيادة حصة إيران بشأن زائري الأربعينية»، كما «تم الاتفاق على إلغاء التأشيرة بين البلدين.

وأضاف الرئيس الإيراني، لدينا علاقات عميقة مع العراق، ونتطلع لتعزيز العلاقات.

وقال الكاظمي إن «مجموعة من الملفات الثنائية، تمت مناقشتها مع الرئيس الإيراني، منها ملف تعزيز العلاقات الاخوية والروابط التاريخية، كما تمت مناقشة الملفات اقتصادية والنقل وزيادة التبادل التجاري»، مؤكدا العمل على تحويل الملفات المشتركة لمصلحة الشعبين العراقي والإيراني.

وكان الكاظمي وصل، اليوم الأحد، على رأس وفد حكومي كبير إلى طهران، لإجراء اجتماعات مع المسؤولين الإيرانيين.