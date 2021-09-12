أخبار عاجلة

شاهد.. لحظة هبوط أول كبسولة فضائية بطاقم مدني في مياه المحيط الأطلسي -
الحكومة تعلن المواعيد الجديدة لفتح المحال والمقاهي والمطاعم .. والتطبيق 30 سبتمبر -
ما لا تعرفه عن "لائحة المواد الخطرة بالأجهزة" في دعوة من "المواصفات" -
طائرة إغاثية تصل تونس تحمل 5 مولدات أكسجين ضمن الجسر الجوي السعودي -
تنسيق المرحلة الثالثة .. توافد الطلاب على معامل التنسيق بهندسة القاهرة لتسجيل الرغبات -
بعد التغيب والقلق طلعوا بيصيفوا فى إسكندرية أمن الغربية يعيد أطفال المحلة لأسرهم بعد اختفائهم يومين -
ب 300 جنيه أرخص بدلة فى مصر "صناعة محلية ".. والمحامين وموظفى البنوك والمصالح الحكومية الأكثر إقبالا -
محكمة إيرانية تتهم أوباما وترامب بالقتل -
وزيرة الصناعة تبحث مع شركة ملابس أمريكية كبرى ضخ استثمارات بالسوق المصرية -
شكري يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

إيران والعراق يتفقان على إلغاء التأشيرة بين البلدين

Print
إيران والعراق يتفقان على إلغاء التأشيرة بين البلدين إيران والعراق يتفقان على إلغاء التأشيرة بين البلدين

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، عن اتفاق مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بإلغاء التأشيرة بين البلدين.

وقال رئيسي في مؤتمر صحفي مشترك مع الكاظمي عقد بعد محادثاتهما في طهران اليوم الأحد، إنه «تم اتخاذ عدة قرارات في الاجتماع المشترك مع الكاظمي»، وأضاف أن «الكاظمي وافق على زيادة حصة إيران بشأن زائري الأربعينية»، كما «تم الاتفاق على إلغاء التأشيرة بين البلدين.

وأضاف الرئيس الإيراني، لدينا علاقات عميقة مع العراق، ونتطلع لتعزيز العلاقات.

وقال الكاظمي إن «مجموعة من الملفات الثنائية، تمت مناقشتها مع الرئيس الإيراني، منها ملف تعزيز العلاقات الاخوية والروابط التاريخية، كما تمت مناقشة الملفات اقتصادية والنقل وزيادة التبادل التجاري»، مؤكدا العمل على تحويل الملفات المشتركة لمصلحة الشعبين العراقي والإيراني.

وكان الكاظمي وصل، اليوم الأحد، على رأس وفد حكومي كبير إلى طهران، لإجراء اجتماعات مع المسؤولين الإيرانيين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الحكومة تعلن المواعيد الجديدة لفتح المحال والمقاهي والمطاعم .. والتطبيق 30 سبتمبر

الحكومة تعلن المواعيد الجديدة لفتح المحال والمقاهي والمطاعم .. والتطبيق 30 سبتمبر

وزيرة الصناعة تبحث مع شركة ملابس أمريكية كبرى ضخ استثمارات بالسوق المصرية

وزيرة الصناعة تبحث مع شركة ملابس أمريكية كبرى ضخ استثمارات بالسوق المصرية

شكري يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

شكري يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

رفع 53 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارخلال 24 ساعة

رفع 53 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارخلال 24 ساعة