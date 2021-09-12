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عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك جلسة فنية سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران مساء اليوم الأحد على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.

وقام كارتيرون بشرح بعض الأمور الفنية والخططية الخاصة للاعبين لتطبيقها خلال المران اليوم.

كما طالب المدير الفني للزمالك، الجميع ببذل أقصى جهد لديهم.

ويستعد الفريق للقاء أسوان المقرر له يوم 2 أكتوبر المقبل باستاد السويس الجديد في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من يوم 20 سبتمبر استعدادا للقاء أسوان.