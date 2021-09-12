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مران .. كارتيرون يجتمع مع اللاعبين

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مران الزمالك.. كارتيرون يجتمع مع اللاعبين مران .. كارتيرون يجتمع مع اللاعبين

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عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول بنادي جلسة فنية سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران مساء اليوم الأحد على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.

وقام كارتيرون بشرح بعض الأمور الفنية والخططية الخاصة للاعبين لتطبيقها خلال المران اليوم.

كما طالب المدير الفني للزمالك، الجميع ببذل أقصى جهد لديهم.

ويستعد الفريق للقاء أسوان المقرر له يوم 2 أكتوبر المقبل باستاد السويس الجديد في الدور نصف النهائي لبطولة كأس .

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من يوم 20 سبتمبر استعدادا للقاء أسوان.

المصرى اليوم

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