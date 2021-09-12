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شمخاني: على دول المنطقة الحوار في ما بینها دون تدخل أجنبي

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شمخاني: على دول المنطقة الحوار في ما بینها دون تدخل أجنبي شمخاني: على دول المنطقة الحوار في ما بینها دون تدخل أجنبي

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شدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني على شمخاني خلال لقاء رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في طهران على ضرورة أن تتحاور دول المنطقة في ما بينها «دون تدخل أجنبي».

وبحث شمخاني والكاظمي القضايا الثنائية وآخر المستجدات السياسية والأمنية في المنطقة.

ورحب شمخاني خلال الاجتماع بمبادرة العراقية بعقد مؤتمر بغداد، قائلا إن التركيز على الجهود المشتركة وتقارب دول المنطقة دون تدخل دول من الخارج يجب أن يكون على جدول الأعمال الدائم لدول المنطقة.

وندد شمخاني بـ«تواطؤ بعض الدول المطبّعة في المنطقة مع الكيان الصهيوني»، لافتا إلى أن «مثل هذه الإجراءات المتخذة في إطار عقيدة الأمن القومي الأمريكي الجديدة في المنطقة لن تزعزع الأمن والاستقرار فحسب، بل ستؤدي إلى تصعيد الأزمات وتفاقم حالة انعدام الأمن في المنطقة».

كما أكد على التنفيذ الكامل لاتفاقيات طهران وبغداد، لا سيما في المجال الاقتصادي، مضيفا أن «توسيع التعاون الشامل مع الجيران هو السياسة الثابتة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وإحدى السياسات الرئيسية التي تأتي على رأس أولويات الحكومة الجديدة».

المصرى اليوم

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